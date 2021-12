Para la Selección no hay edad: ´Tata´

"Los jugadores que han estado a lo largo del proceso, son los que tienen mayores oportunidades, pero a estos chicos también se les presenta una opción y la van a ir buscando dependiendo lo que hagan con sus clubes", declaró en conferencia de prensa.

"Lo que creo es que estar o no estar en la Selección no es una cuestión de edad, es del trabajo que tengan en sus clubes, sus cualidades y que las sepan exponer, los análisis son diferentes de un chico que tenga 20 años a uno que tenga 30, un futbolista joven tiene todo el tiempo por delante para seguir demostrando, no es una cuestión de edad para afianzarse en Selección. Me da lo mismo la edad que tengan al moment o que tenga que tomar una decisión para armar la Selección".

Puso como ejemplo el caso de los hermanos Angulo, Jesús Alberto y Ricardo, quienes fueron vistos en el amistoso contra Ecuador, y luego fueron llamados para enfrentar a Estados Unidos y Canadá.

"Me gusta que tenga ilusión y pueda ganarse un lugar, depende como evolucionen en sus clubes, que no tengan duda que cuando hagan las cosas bien, van a tener su lugar", señaló.

El "Tata" espera que este grupo disfrute del encuentro y ponga todas sus cualidades futbolísticas para mostrar un buen equipo y sacar un mejor resultado.

Martino reveló que antes de ocuparse en los rivales que tendrán de preparación para el año entrante, en este momento centra su preocupación en enero y marzo, en las eliminatorias.

"Tenemos un verano con una buena cantidad de partidos en EU y una previa tanto en agosto y septiembre con rivales fuertes, la mayoría será acá (en territorio estadounidense), pero en este momento toda la mente está puesta en resolver las eliminatorias", agregó.