Para Juanes, un "sueño hecho realidad" cantar en disco de Metallica

Ese sueño cumplido de Juanes ha superado cualquier expectativa que pudiera tener en sus comienzos como músico. Convertido ya en un colega respetado en la industria discográfica fue justamente Lars Ulrich de Metallica quien le entregó -en un emocionante momento- el premio a Persona del Año otorgado por el Grammy Latino, en el 2019.

Juanes había incluso interpretado una canción de esta banda, "Seek And Destroy", en Rock al Parque del mismo año, y había obtenido aplausos y buenas críticas por esto.

Pero no había participado en un álbum de la banda, como ocurre ahora, con su interpretación de "Enter Sandman". Tuvo la responsabilidad de interpretar uno de los himnos de Metallica, cuya historia comenzó cuando fue lanzado como sencillo principal del legendario álbum Metallica, también conocido como "The Black Album".

La sola canción, al salir en 1991, vendió más de 30 millones de copias en el mundo, así que darse el gusto de interpretarla en el nuevo álbum "The Metallica Black List", es un capítulo más en la historia de este sueño cumplido.

El nuevo álbum cuenta con 12 canciones clásicas del grupo integrado por James Hetfield, Kirk Hammett, Jason Newsted y Lars Ulrich.

En las nuevas grabaciones participaron 53 artistas invitados. Por ejemplo, en la nueva versión del tema "Nothing Else Matters", cantan Miley Cyrus, Elton John, Mon Laferte y Dave Gahan (Depeche Mode). Pero Juanes, en cambio, tiene el protagonismo vocal en "Enter Sandman".

Ambas canciones, "Enter Sandman" y "Nothing Else Matters", son las encargadas de abrirle camino a The Metallica Black List que tendrá su lanzamiento oficial el 10 de septiembre y cuyas ventas se destinarán a diferentes organizaciones benéficas escogidas por los artistas participantes, tales como la Fundación "Mi sangre", de Juanes, y la fundación "Within My Hands", de Metallica.