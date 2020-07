Para ir saliendo de la cuarentena

Dentro de la "nueva normalidad" la vida en la segunda mitad del año no será para nada lo que era antes.

Con el avance del semáforo de riesgo de rojo hacia verde en México poco a poco los espacios públicos se van abriendo a recibir de nueva cuenta un público.

Para algunos adaptarse a este nuevo mundo después de la pandemia por el coronavirus Covid-19 puede ser complicado y para ello aquí algunas historias para mantener la esperanza mientras esperamos que, en los próximos meses, de nueva cuenta podamos estar en las calles.

THIS IS US

Dónde verla: Fox App

Por qué: cada capítulo de este drama bien podría servir como terapia (para los más sensibles se recomienda verla con algunos pañuelos a un lado para las lágrimas). La serie narra la historia de la familia Pearson tanto en el presente como con brincos al pasado y futuro retratando desde momentos de éxito hasta de pérdidas y cómo cada hecho del pasado tiene relación con el futuro. Una de las enseñanzas es que debemos aprender tanto de lo bueno como de lo malo.

La serie ha sido reconocida con nominaciones a premios como el Globo de Oro y Emmy; las cuatro temporadas de la serie están disponible en la app.

ÉLITE

Dónde verla: Netflix

Por qué: si eres de los que toma clases vía remota a causa de la pandemia seguramente (a tres meses de esta nueva forma de estudiar) ya extrañas la escuela. Por ello no está de más echarle un vistazo a una de esas series juveniles que nos retratan la nada normal vida de los adolescentes, en el caso de "Élite" en un prestigioso colegio de España donde los secretos que los protagonistas ocultan no son nada comunes.

El gancho de la historia será descifrar quién fue el asesino de uno de los estudiantes del colegio así que atento a todas las pistas... además entre el elenco principal está la mexicana Danna Paola cuyo personaje vaya que se da a odiar y amar al mismo tiempo.

MOZART IN THE JUNGLE

Dónde verla: Clarovideo

Por qué: ¿quién no extraña a estas alturas de la pandemia los shows en vivo? Ya sea que sean fans del rock, e reggaetón, música electrónica o, por qué no, música clásica.

En esta serie protagonizada por Gael García Bernal lo vemos interpretar una versión ficticia de Gustavo Dudamel (el director de orquesta venezolano) y mostrarnos todo lo que pasa detrás del escenario.

Esta serie recibió críticas favorables y le valió a Gael llevarse el Globo de oro por Mejor actor de serie comedia o musical.

R

Dónde verla: Clarovideo

Por qué: ¿qué harías si eres un godín cansado de tu vida al que un día le diagnostican cáncer terminal?

Así es como arranca la historia protagonizada por Mauricio Ochmann en el personaje de Franco, para quien toda su miserable vida se vuelve un caos cuando decide vivir su vida al máximo pero todo se sale de control. Una buena opción para los que extrañan la oficina.

LIVING WITH YOURSELF

Dónde verla: Netflix

Por qué: protagonizada por Paul Rudd (Ant-man) nos presenta una curiosa historia en la que por accidente el personaje de Paul (Miles Elliot) termina teniendo un clon. El conflicto llega cuando ambos quieren conservar la vida de Miles (y sus amigos y novia) y entonces el original se da cuenta de que por muy mal que pareciera a veces su vida tenía mucho que agradecer.

Paul ofrece una doble actuación destacable por la que fue nominado al Globo de Oro.