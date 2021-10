Para industria producción por falta de tarimas

Los industriales no solo de Matamoros, sino de todo el país están viviendo una crisis de materia prima severa al grado que a dos meses de que concluya este 2021, se vienen presentando paros técnicos que afecta a la producción en esta frontera, manifestó el representante de la Canacintra Nacional, Rogelio García Treviño.

Explicó, por ejemplo, en la actualidad no se tiene la materia prima para la construcción de tarimas, un articulo tan esencial para todas las empresas, no hay como crearlas y todo ello retrasa los trabajos en las diferentes plantas no solo de México, sino, también en el extranjero.