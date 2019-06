Para Grupo Pachuca Juan Macías no vale 15 mdd

Cancún, México.

José Juan Macías no vale en este momento para Pachuca los 15 millones de dólares que exige Guadalajara.



"Creo que un jugador del mercado para que tenga ese valor tiene que ser un jugador de arriba de 20 goles al año. Cuando vos tenés dos o tres años un jugador con 20 o más goles pienso que está en ese porcentaje.



"Macías durante tres años tenga la posibilidad de hacer más de 20 goles, definitivamente tendrá ese valor, mientras tanto el valor tendría que ser menor", dijo Andrés Fassi, vicepresidente del Grupo Pachuca, durante la Semana del Futbol.



En la víspera, José Luis Higuera, director general de Chivas, dijo que el Grupo Pachuca ya sabía lo que necesitaban y esos eran los 15 mdd por Macías, que la rompió en León.



Mientras el directivo rojiblanco se mostró inflexible a un intercambio, Fassi no quiere descartar dicha opción.



"Todo es viable, pero en los parámetros Víctor Guzmán, en los últimos dos años, ha sido el volante ofensivo de más goles, desde Estados Unidos hasta el cono sur.



"Juntas 10 o 12 Ligas, no sólo de las europeas sino de América y ha sido el máximo goleador, no lo podés poner en la magnitud de un gran jugador como es Macías, pero definitivamente que no ha tenido todavía, que seguramente lo tendrá, pero no ha tenido el rendimiento que ya ha tenido Guzmán", dijo.



Fassi dijo que aún no cierran el acuerdo para incorporar al rojiblanco Jesús Godínez.