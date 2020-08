JU-ON: ORÍGENES

En 2002, se estrenó Ju-On: La Maldición, filme japonés que creó todo un género llamado "J-Horror" y que derivó en 13 cintas, japonesas y norteamericanas, la última de ellas, La Maldición Renace, estrenada en febrero pasado en México.

Todas giran alrededor de una casa maldita, por trágicos eventos del pasado, que destruye a todos los que entran en contacto con ella.

Ju-On: Orígenes se centra en los antecedentes reales, los sucesos que sellaron el destino de ese lugar, aseguran sus creadores.

Tiene a su favor una serie de atmósferas capaces de estremecer sin la intervención de efectos especiales y una historia retorcida y perversa en entregas compactas.

Sin embargo, los continuos cambios en el tiempo y la falta de intensidad en los primeros episodios pueden dificultar que la audiencia se enganche, pero bien vale la pena darle la oportunidad porque los últimos dos capítulos compensan al resto.

Esta serie es la introducción ideal para disfrutar mejor de la ya emblemática saga de cine de horror.

Sólo para fans del género y espectadores que no sean muy sensibles e impresionables.





E.T. EL EXTRATERRESTRE

La historia de un niño que se hace amigo de un visitante de otro planeta es un clásico que sigue funcionando a 38 años de su estreno. La cinta de Steven Spielberg se convirtió en un fenómeno mundial y obtuvo cuatro premios Óscar, además de que durante muchos años fue la cinta más taquillera de la historia. Tiene la conjunción perfecta de ingredientes, efectos especiales muy bien logrados, un guion emotivo, actuaciones memorables y la música de John Williams capaz de emocionarte y hacerte creer que un chico puede volar con su bicicleta. En estos tiempos que se viven es una película que brinda esperanza y te deja con el corazón contento. Especial para una noche de cine con la familia.





INFERNO

Esta vez no se trata de sacar a la luz un oscuro secreto de la tradición cristiana, tampoco de balconear a un pontífice, sino de detener una amenaza biológica que puede cambiar el curso de la raza humana. De eso trata la película de Ron Howard, basada en la exitosa novela de Dan Brown, autor también de El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios, llevadas al cine y protagonizadas por Tom Hanks. La fórmula es la misma en las tres cintas, algo así como el sello de fábrica del autor, usando los mismos recursos para descifrar las pistas escondidas en la historia y el arte, y descubrir el secreto. O sea... es pan con lo mismo. Eso sí, muy sabroso. La película es emocionante, entretenida y tiene una narrativa muy ágil, aunque la lógica no funciona del todo o resulta un tanto descabellada y rebuscada. Es decir, no hay que pensarla demasiado después de verla.