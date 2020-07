Para fans de comedias

Monterrey, N.L.

FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

Los amantes de las comedias románticas quedarán plenamente satisfechos con la serie Four Weddings and a Funeral.

Si bien comparte el nombre con la película nominada al Óscar de 1994, en este caso cuenta la historia de cuatro amigos norteamericanos que viven en Londres y que están en busca del amor.

Al igual que en la película de Mike Newell, asistirán a los cinco eventos que menciona el título y parte de lo divertido es intentar adivinar quienes serán los que lleguen al altar.

La serie es una carta de amor al género con música y escenas que rinden homenaje a Un Lugar Llamado Notting Hill, Love Actually y otras, y si bien la trama quizás puede parecer predecible, los personajes están bien desarrollados.

Destaca Maya, interpretada por Nathalie Emmanuel, y da gusto ver a la actriz en un papel muy distinto al de Missandei que hacía en Game of Thrones.

También hay un cameo sorpresa de una de las estrellas de la película original, en un papel distinto al que realizaba en la historia escrita por Richard Curtis.

A final de cuentas la serie tiene mucho corazón y te hace reír, y quizás hasta llorar, como las películas a las que rinde tributo.

Una grata sorpresa.

EL INCIDENTE

La ciencia ficción es un género casi inexistente en el cine mexicano. Usualmente se asocia al género con la utilización de efectos especiales y sets sofisticados que superan con mucho los limitados presupuestos de la producción nacional. Por lo tanto, los pocos intentos que se han hecho en ese campo han tenido resultados bastante irregulares. Por esa razón resulta tan interesante El Incidente, escrita y dirigida por Isaac Ezban, porque con una enorme economía de recursos de producción, pero con imaginación y creatividad propone una historia inquietante, narrada con un muy buen manejo del suspenso, centrada más en el fondo que en la forma. La dirección construye atmósferas y situaciones de tensión en contextos cotidianos y el elenco se convierte en uno de sus atractivos principales, junto con su cuidada producción. Para los fans del género.

LA COSA DEL OTRO MUNDO

Disparos alertan a un grupo de investigadores en la Antártida y al salir de la base descubren dos cosas: las detonaciones vienen de un helicóptero noruego y van dirigidas hacia un perro. O más bien, a lo que parece ser un perro. El director John Carpenter nos trae, basada en la novela "Who Goes There?", una cinta considerada de culto. Una historia que, aunque comparte una problemática común dentro del género de terror, ha sabido como mantenerse fresca y, sobre todo, inesperada. Efectos especiales tan repugnantes que han sido elogiados hasta el cansancio. Un gran legado en la cultura cinematográfica y del entretenimiento, además de un final que hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma que muchos han tratado de descifrar. Una película esencial para los amantes del terror y que en más de una ocasión puede perturbar al espectador.