Para exigir primero hay que cumplir

"Aquí lo importante es que se haga lo que diga la mayoría". Sandra Guardiola Sáenz, presidente de COPARMEX.

La Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa, hace un llamado a los ciudadanos para que mañana domingo salgan a participar en la jornada electoral, ya que no se puede exigir a los gobiernos, si no se cumple con la parte ciudadana.

Sandra Guardiola Sáenz, presidente de COPARMEX Reynosa, comentó que muchas veces los ciudadanos se quejan de que la elección no es la que consideran más apropiada, pero si no se hace en las urnas, no se van a reflejar los cambios que necesita el país.

"No podemos exigir si no participamos y mucho menos si no votamos, es bien importante que pensamos que el INE si pensó en nosotros, hay una boleta especial para cada quien, ninguno que está en la lista nominal está carente de una boleta", dijo.

La dirigente empresarial, recalcó que el personal del INE y del IETAM, estarán trabajando el domingo, algunos como ciudadanos voluntarios y otros participando como observadores, por lo que es importante hacer nuestra parte y acudir a votar.

"Se hizo un gran esfuerzo por muchísimas personas, muchos dejaron sus familias y que les tocó participar, es una elección de las más concurridas y es el mayor número de puestos de elección popular", expresó.

Recalcó que los ciudadanos deben elegir al próximo Presidente de la República, 500 diputados federales y 128 senadores, además de presidentes municipales, como lo es en el caso de los municipios de Tamaulipas.

"Debemos con mucho gusto participar y hacer todo un ejercicio democrático, que se haga una fiesta, hay que levantarnos temprano, ir dispuestos hacerlo en forma ordenadamente y respetar las preferencias de las personas que estén a nuestro alrededor, se vale y podemos vivir en un país que tengan diferentes percepciones, pero si lo hacemos en forma ordenada nos complementamos, aquí lo importante es que se haga lo que diga la mayoría", finalizó.