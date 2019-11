Para evitar provocaciones, diputado abandonó el recinto legislativo

Cd. Victoria, Tam.- El diputado local Ulises Martínez Trejo aclaró que la acción de abandonar el recinto legislativo el pasado jueves fue para evitar caer en provocaciones, esto luego de que legisladores de los grupos parlamentarios de Acción Nacional y de Morena se vieran envueltos en una turba de acusaciones mutuas.

"Esa tribuna es para pasar a dar iniciativas para resolver los problemas de la sociedad tamaulipeca, estar saliendo a estar tirándole al presidente de la república para estar causando protagonismo... de eso no se trata", indicó el diputado morenista, "nosotros no habíamos actuado, pero ya era mucho el ataque, y llega un momento en el que no tenemos que quedarnos callados".

Fue durante el punto de asuntos generales de la pasada sesión del Congreso local cuando diputados de ambos partidos cayeron en acusaciones y señalamientos por los recortes presupuestales a estados y municipios, así como a áreas como el campo y la salud, los diputados blanquiazules acusando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los de Morena en su defensa; no fue sino hasta que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña Flores, abordó el tema de la inseguridad en Nuevo Laredo cuando los morenistas abandonaron el recinto legislativo