Para ellos no existe el Covid-19; hacen su día como si nada pasara

El calor hace estragos, parece día normal, los niños corren por la plaza principal, disfrutan de una nieve y acompañan a sus padres hacer las compras.

Es el panorama que se puede observar en la calle peatonal Hidalgo, en la zona centro, en plena contingencia sanitaria, en etapa dos.

La temperatura en los 34 grados centígrados con sensación mayor, las familias caminan con sus hijos en la zona centro.

Ven anaqueles, realizan compras de ropa y aprovechan para adquirir gorditas con lechera, raspas, aguas frescas, un rico elote con mayonesa y chile.

No parece ser una contingencia sanitaria, provocada por un virus nuevo, Covid-19 de la cual todavía no hay vacuna.

Algunos usan cubrebocas, pero la mayoría no lo hace, realiza sus compras en el primer cuadro de la ciudad, pasean como si nada pasara.

No les asusta el Covid-19, por el contrario aprovechan que no hay clases porque se suspendieron ante la contingencia de salud, pero comen gustosos un coctel de fruta con chile o chamoy, no importando que puedan ser contagiados del coronavirus.

Mientras en Estados Unidos implementan toques de queda y es el tercer país con más casos, pese a estar en la frontera, los ciudadanos no tienen miedo y se arriesgar al pasear por la zona centro de la ciudad.

Aunque ha bajado el aforo de personas en la calle peatonal, sigue habiendo familias que se arriesgan sacando a los más pequeños a la calle.

Como cualquier otro día pasean en la zona centro.

De compras en el centro, como cualquier otro día.