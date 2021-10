Para disfrutar en Halloween

NETFLIX

Cientos de opciones se enlistan en el catálogo de esta famosa plataforma, estos son algunos de ellos que además pueden compartirse en familia, incluso con los más pequeños.

"El Halloween de Hubie". Cuenta la historia de Hubie Dubois (Adam Sandler) quien cada noche de brujas se preocupa por que los residentes de su ciudad natal celebren sin excesos, pero este año estará en apuros cuando aparezca un peligroso fugitivo y un misterioso vecino.

"La calle del terror (parte 1)": 1994. Un grupo de adolescentes descubre el misterio detrás de la leyenda del pueblo y ellos podrían ser el siguiente objetivo.

"Cuentos al caer la noche". Alex queda atrapado en el departamento de una malvada bruja y para ser liberado tendrá que contarte varios cuentos de verdadero horror.

Pero si prefieren subir el tono del miedo: "Misa de medianoche", "Hay alguien en tu casa" y "Nadie sale con vida", son buenas propuestas; mientras que entre los clásicos está "El orfanato" y "El exorcismo de Emily Rose.

BLIM TV

En su versión video bajo demanda y en televisión abierta por el canal 5 a partir del 29 de octubre "Catalina la catrina" es un programa en el que los niños pueden hablar en vivo con el personaje típico para ayudarle a poner su ofrenda.

Acorntv

El ´Maratón de terror´ de esta plataforma incluye títulos como "Hidden", donde la detective Cadi John descubre la crueldad humana en un rincón remoto y tenebroso de Gales; "And Then There Where None", en la que la famosa escritora de crimen Agatha Christie, cuenta la historia de una lejana isla donde sólo se encuentra una pequeña mansión y ocho invitados que uno a uno van muriendo inexplicablemente.

PARAMOUNT

Si lo que quieres es festejar el Halloween en esta plataforma el catálogo tiene todo el estilo de series y películas de comedia con historias muy fantasmales, con opciones para niños como "Hotel Transylvania 2" y adolescentes, con la nueva serie "Hunter Street".

Además, para entrar en sintonía con la situación mundial, hay algunas opciones pandémicas, como "The bite", que sigue a las vecinas Rachel y Lily, quienes se enfrentan a una nueva cepa mortal de un virus y "Guerra mundial Z", donde Brad Pitt como protagonista intenta descubrir la fuente de una pandemia de zombies.

DIRECTTV GO

Para quienes quieren conservar la tradición desde el cine. Este catálogo de "Clásicos de terror" incluye películas como "El exorcista", "La noche de los muertos vivientes", "Seed of Chuky", "Jason: Condenado al infierno" y "Pesadilla en la Calle Elm 6: La muerte de Freddy" son algunos de los títulos que están disponibles durante todo el mes de octubre.

