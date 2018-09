Para Diego Lainez es algo muy normal

Ciudad de México

Mientras varios mexicanos se rasgan las vestiduras por las burlas de Matt Miazga a Diego Lainez, el volante del Tricolor le baja las revoluciones a las críticas y reitera que es algo normal.

"Como lo había dicho creo que la calidad no tiene estatura ni tamaño, son situaciones que pasan", mencionó el americanista a su llegada a la Ciudad de México, tras la derrota frente a Estados Unidos.

Lainez no escapa al revuelo que se ha armado por mas burlas del "grandote" estadounidense, quien aludió a lo chaparrito que es el mexicano.

"No pasa nada, en sí es algo que pasó en la cancha, no me pegó, no le pegué, es algo normal", expresó.

El futbolista de 18 años recibió elogios por su personalidad con y sin la pelota.

"Siempre he dicho que cada que salgo a un campo la responsabilidad es la misma, dar lo mejor de mí disfrutar y lo único que hago es divertirme", mencionó.

El América rechazó una oferta de la Roma por Lainez al considerarla demasiado baja.

"Son cosas que se encarga el club las personas que están encargadas son las que pueden decir sólo me dedico a jugar fútbol a disfrutarlo y nada más", dijo.