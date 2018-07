Para César Ramos fue impresionante pitar en la Copa del Mundo

La tripleta mexicana que participó en la Copa Mundial, conformada por el árbitro Ramos y los abanderados Marvin Torrentera y Miguel Ángel Hernández, arribó este martes a la Ciudad de México.

"Fue una experiencia impresionante, lo que nos platican no tiene nada qué ver. Regresé muy contento por lo que se realizó, la preparación fue muy intensa y creo que se cumplió con el objetivo", dijo Ramos Palazuelos a ESPN.



El árbitro mexicano también habló sobre lo que es convivir en la cancha con el portugués Cristiano Ronaldo, el cual según él es un tipo muy educado: "Se acerca para decirme: '¿Qué no era falta allá?', y al final va y se despide; es un tipo muy educado".



De igual manera aclaró que no hay distinción entre jugadores, ya que "el árbitro impone justicia a 22 señores profesionales; no hay camiseta ni nombres, tienes que darle el mismo trato al equipo A que al equipo B".



Luego de pitar duelos importantes como el Brasil-Suiza, Colombia-Polonia y Uruguay-Portugal, además de que fue cuarto árbitro en la semifinal entre Francia y Bélgica, el mexicano comentó que va paso a paso y que su siguiente meta es la liga mexicana, además de que afirmó que siempre estará disponible y preparado para todo.