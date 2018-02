Para algunos soy un peligro; para otros ya me volví fresa: AMLO

Cuestionado sobre que el publicista Antonio Solá ya no lo considera "un peligro para México", Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que algunos lo tachan todavía de sectario, pero otros lo consideraran fresa, fifi y hasta ñoño.

"Es como el mundo al revés, para unos sigo siendo sectario, un peligro para México, para otros ya me volví fresa, ya casi soy fifi o ñoño. Significa que estamos en temporada de elecciones y lo que se debe de procurar es no perder la sentido del humor, nosotros estamos bien y de buenas y ya voy a empezar a hacer así amor y paz, sonríe vamos a ganar", dijo en tono jocoso.

Expresó que para eso él también se toma su medicamento Amlodipino.

"Yo también me tomo mi Amlodipino, té y mi Amlodipino, AMLO a Los Pinos", bromeó.

El tabasqueño defendió al sacerdote Germaín Muñiz, asesinado por un grupo criminal y supuestamente vinculado a la delincuencia organizada de Guerrero.

Luego de un evento en el Jardín Libertad de esta ciudad, el tabasqueño dijo a la prensa que independientemente de la actividad del sacerdote y lo que hayan hecho, era un ser humano.

"No me gustó el que inmediatamente después de que encuentran asesinados a los sacerdotes empiezan a vincularlos con la delincuencia, independientemente de su actividad y lo que hayan hecho estamos hablando de seres humanos.

"Ya cuando se llega a esos extremos de no respetar a un sacerdote, ya son síntomas de mucha descomposición social, entonces sí hay que atender este asunto con urgencia, eso es lo que yo plantearía", expresó.

El precandidato de los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo (PT) pidió que se investigue bajo qué condiciones se tomaron las fotografías del sacerdote Muñiz sosteniendo un arma larga junto a otras personas armadas.

"Eso no autoriza que lo asesinen, a nadie, y además quién dio a conocer esas fotos, bajo qué condiciones se tomaron esas fotos. Independientemente de si estaban o no vinculados, estamos hablando de crímenes y de seres humanos y que se requiere que se investigue y se termine con esa violencia", expuso.

Según la Fiscalía General de Guerrero, el párroco de Mezcala, Germaín Muñiz, había sido fotografiado con un grupo de la delincuencia portando armas largas.

Sobre la entrevista que publicó hoy EL UNIVERSAL con Mariclaire Acosta Urquidi, que mañana asume la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupcio?n (SNA) y quien afirmó que en algunos países los sistemas anticorrupción tardan hasta 10 años en implementarse, López Obrador se aventuró a decir que él acabará con la corrupción en menos de seis años.

"Vamos a acabar con la corrupción, me canso ganso, vamos a acabar con la corrupción no en seis años, sino en menos. Se va a terminar con la corrupción en México, vamos a desterrar la corrupción del país, me canso ganso", subrayó.

Detalló que sencillamente se va a actuar con rectitud arriba, el proceder del presidente va a ser un ejemplo y ya no va a haber la corrupción que hay ahora arriba. "Se va a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo. Así tajante, vamos a acabar con la corrupción", reiteró.