Par de asaltantes un golpe de 40 mil pesos

Más de 40 mil pesos en dinero y mercancía fueron obtenidos de una tienda de conveniencia por una pareja de asaltantes no identificados.

Los hechos se registraron en un negocio ubicado en las calles Río Mante con 5 de Febrero, de la colonia Prolongación Longoria.

Los afectados manifestaron que al lugar llegaron dos sujetos armados con pistolas, los amagaron y tiraron al suelo.

En eso, éstos comenzaron a echar cajas de cigarros a unas bolsas y el dinero de la caja registradora, además se robaron el equipo de video vigilancia de la tienda, dijeron los empleados.

Agregaron que los delincuentes les pidieron que no levantaran la cabeza y que no voltearan a verlos porque si no los iban a matar.

Luego los asaltantes escaparon con rumbo desconocido por lo que los afectados reportaron los hechos a sus superiores.

El robo con violencia fue denunciado ante la Unidad General de Investigaciones Especializada en el Delito de Robo por el apoderado legal de la tienda Rodolfo Torrero Ceballos.

El apoderado legal solicitó a las autoridades que investiguen y castiguen a los responsables de este atraco.

SIN PISTAS. Los delincuentes se llevaron el equipo de video vigilancia de la tienda.