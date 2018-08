Papiro egipcio revela antigua prueba de embarazo

Ciudad de México

Las prácticas científicas y médicas de Egipto de hace miles de años se han revelado gracias al hallazgo de rollos de papiro.

Los expertos descubrieron notas sobre los tratamientos para enfermedades de los ojos y una descripción de una prueba de embarazo, detalló el sitio de noticias Science Nordic.

Los manuscritos no publicados forman parte de la Colección Papyrus Carlsberg, ubicada en la Universidad de Copenhague. Junto con la información médica, los documentos contienen referencias a la astronomía, botánica y astrología.

MÁS MANUSCRITOS

La extensa Colección Papyrus Carlsberg incluye aproximadamente mil 400 manuscritos, la mayoría de los cuales datan del 2 mil a. C., el gerente de colecciones Kim Ryholt, profesor del Departamento de Estudios Interculturales y Regionales de la Universidad de Copenhague escribió en el sitio web de la Fundación Carlsberg.

La mayoría de esta literatura egipcia no ha sido traducida desde su donación a la universidad en 1939, según el sitio web de la colección.

Uno de los textos médicos recientemente traducidos resumía una prueba de embarazo que ordenaba a una mujer embarazada orinar en dos bolsas, una que contenía trigo y otra que contenía cebada. Según el papiro, el sexo del niño estaría determinado por qué grano brotó primero, y si ninguno brotó, entonces la prueba fue negativa.

TEXTO MEDIEVAL

Si bien esta prueba de embarazo puede sonar inusual según los estándares modernos, una prueba similar fue referenciada en un texto medieval alemán de 1699, dijo a ScienceNordic la investigadora del proyecto Sofie Schiødt, candidata al doctorado en el Departamento de Estudios Interculturales y Regionales de la Universidad de Copenhague. .

"Muchas de las ideas en los textos médicos del antiguo Egipto aparecen nuevamente en textos griegos y romanos posteriores", indicó Schiødt. "Desde aquí, se extendieron aún más a los textos médicos medievales en el Medio Oriente, y puedes encontrar rastros hasta la medicina premoderna". (SUN)

