Papás pueden exigir manutención a hijos, incluso a nietos

Que un hijo abandone o descuide a sus padres podría ocasionarle una demanda por manutención de alimentos, incluso esta instancia se pueden exigir hasta a los nietos.



El Código Civil para el Estado de Tamaulipas y en base al Artículo 278, decreta que los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para sobrevivir, tienen derecho de exigir manutención a sus familiares.



Manuel Galván Almendarez, delegado de la Zona Noreste, dijo que los hijos están obligados a apoyar a sus progenitores y será el juez quien determine, basándose en el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el porcentaje que se asignará al demandante.



"Va desde los 30 hasta 50 por ciento de los ingresos de los hijos. El porcentaje es al criterio del Juez de lo Familiar. Además, si son varios hijos, la responsabilidad va compartida", destacó.



Existen abuelos que por su condición actual están en desventaja de conseguir un empleo, por lo que no cuentan con recursos, y en algunos casos ni con el apoyo de sus familiares para solventar sus gastos personales. Con dicha ley, la manutención de los ancianos comprende alimento, vestimenta, atención médica y una vivienda digna.



Esto ocasiona que muchos de ellos decidan pedir unas monedas a quienes circulen en las avenidas y cruceros de la ciudad.



Una persona de la tercera edad en esta situación de vulnerabilidad, no requiere de un abogado para exigir lo que por derecho le corresponde, puede acudir directamente con el Juez de lo Familiar en el Palacio de Justicia, ubicado sobre el bulevar Municipio Libre.



La demanda comienza a efectuarse una vez que el afectado manifieste el reclamo de la manutención alimentaria.



"Cuando le decimos que hay que iniciar una demanda alimenticia, nos dicen que no quieren causarle molestia a sus hijos", indicó el abogado.



Galván Almendarez mencionó que dentro de los servicios del bufete móvil que se instala en algunas plazas de la ciudad, han atendido personas de la tercera edad que se han acercado a solicitar asesoría. Sin embargo, cuando el abogado les indica que deberán demandar para recibir la ayuda, prefieren desistir.