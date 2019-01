Papa Francisco teme violencia en Venezuela

Vaticano.

El Papa Francisco afirmó hoy que le asusta un posible derramamiento de sangre en Venezuela y ofreció su ayuda si ambas partes lo quieren, según dijo durante el vuelo de regreso de Panamá, adonde acudió el pasado miércoles para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).



Francisco pidió este domingo desde Panamá tras el rezo del Ángelus una solución justa y pacífica para superar la crisis del país.

"Me asusta el derramamiento de sangre. Y en esto pido grandeza a los que pueden ayudar a resolver el problema. El problema de la violencia, a mi me aterra", afirmó el Papa.



Al ser preguntado en la rueda de prensa de regresó de su viaje sobre si el Vaticano respaldaría como una gran parte de países la autoproclamación de Juan Guaidó como "Presidente encargado" de Venezuela, Francisco lo negó.



"Sería una imprudencia pastoral y haría daño ponerse de la parte de unos países o de otro", dijo.



"Yo apoyo a todo el pueblo venezolano, que está sufriendo. Si yo entrara a decir hagan caso a estos países, o a estos otros me metería en un rol que no conozco. Sería una imprudencia pastoral de mi parte y haría daño", dijo.



En este contexto Francisco dijo que no le gustaba que se le definiese como equilibrado, sino que su comportamiento era el de un pastor.



Instó además a que si necesitaban ayuda para solucionar este problema que se pongan de acuerdo y la pidan.



Sobre sus palabras sobre Venezuela en el Ángelus, Francisco reveló que pensó y repensó mucho lo que quería decir, y reiteró su deseo para Venezuela de una solución justa y pacífica.



Con ese mensaje, explicó, quiso sobre todo expresar su cercanía al pueblo venezolano.



Y citó el ejemplo de Colombia que después de todo lo que se había hecho en el pasado en favor de la paz, hace unos días tuvo lugar el ataque a la escuela de cadetes, que causó una veintena de muertos y que definió de "terrorífico".