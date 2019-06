Papa Francisco acusado de mentir en casos de abusos sexuales

Carlo Maria Viganò, el exarzobispo italiano que servía en la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en EE.UU. acusó al papa Francisco de "mentir descaradamente a todo el mundo" sobre el caso de excardenal y arzobispo emérito de Washington, Theodore McCarrick, y subrayó otra vez que el pontífice sabía de los delitos que cometió McCarrick, según una entrevista que concedió por correo electrónico a The Washington Post.

El verano pasado, Viganò instó a través de una carta a que el papa renuncie, tras acusarlo de estar al tanto de los abusos cometidos por McCarrick, destituido de su cargo tras ser acusado de abusos sexuales a menores y seminaristas. Ahora, en la entrevista reiteró sus palabras.

Por su parte, el papa Francisco negó las acusaciones en una entrevista publicada en el sitio oficial de Vaticano el 28 de mayo. "De McCarrick yo no sabía nada, obviamente, nada, nada. Lo dije varias veces [...] Sino, no me hubiera quedado callado, ¿no?", sostuvo el sumo pontífice.

Viganò agregó que los resultados de una investigación honesta acerca de los abusos de McCarrick "serían desastrosos para el papado actual".

Después de publicar su primera carta de 11 páginas, el exarzobispo se trasladó a otro lugar y por el momento no le reveló a The Washington Post dónde se encuentra.

El Vaticano expulsó en febrero del sacerdocio a Theodore McCarrick, excardenal y arzobispo emérito de Washington tras las acusaciones de abusos sexuales a menores y seminaristas hace más de 40 años. Sin embargo, muchos expertos religiosos creen que las decisiones del Vaticano no ofrecen "suficiente justicia" para las presuntas víctimas de McCarrick. Sobre su destitución subyace la inquietud de si la legislación de la Iglesia está demasiada centrada en el acusado y no lo suficiente en beneficiar a las víctimas.