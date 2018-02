Paola Núñez vivió "terror" Psicológico

La actriz Paola Núñez ha revelado haber sufrido el acoso sexual por parte de un productor de cine, que deseaba tener relaciones sexuales con ella.



Al igual que Karla Souza lo declarara, la actriz habló al respecto en entrevista con la periodista Carmen Aristegui para la cadena CNN en Español. Paola Núñez es otra de las famosas que reveló haber vivido terror psicológico por parte de un productor de cine.



La actriz afirmó que contrario a su compañera Karla Souza, el intento de abuso sexual nunca fue directo; no obstante, el productor la hizo sentir en deuda por conseguirle el proyecto cinematográfico, pues le dijo que nadie la quería ahí, incluidos elenco y escritores, debido a que no era tan guapa ni tan sexy y que ella, tenía que demostrarle porqué se quedó con el personaje.



"Me hizo sentir mala actriz, me hizo sentir más desesperada hasta una de las citas a las 10 de la noche igual en su oficina, yo estaba llorando, y él me estaba gritando exactamente lo mismo".



"En ese momento él quiere, efectivamente (pensé), este es un acoso sexual y voy a perder la oportunidad de mi vida, me sentí tan culpable porque no estaba 100 por ciento segura, bueno nunca, ahora estoy 100 por ciento segura de qué es lo había pasado", explicó la actriz.



Asegurando que esta persona nunca la tocó, y que por esta razón siempre dudó que fuera abuso, Paola Núñez reconocida por su protagónico en la telenovela "Amor en custodia" declaró que el productor, del que nunca dijo su nombre, también le pidió que se tomara algunas fotografías sin ropa, ya que la película iba a tener algunos desnudos.



Finalmente, y tras vivir momentos incómodos, Paola optó por renunciar al papel pues no aguantó la presión psicológica.