Paola de Guatemala gana La Academia 2018

Cd. de México.

Con temas como "Se me olvidó otra vez" y "En cambio no" fue que demostró su talento y lo dejó todo en el escenario.



Su premio, además de firmar con la disquera Warner es un millón de pesos, un viaje a Nueva York con un acompañante y un automóvil último modelo.



"Gracias México, gracias Guatemala por todo su apoyo. Nunca pasó por mi mente ganar el primer lugar.



"Mi gente linda los quiero mucho vamos con el primer lugar a Guatemala", afirmó Paola al finalizar la emisión.



La tensión del público así como la de los participantes se vivió desde que el programa inició.



Más allá de una competencia entre Alexis, Dalia, Silvia, Katheryn y Paola el objetivo de los cinco finalistas fue disfrutar de su pasión: el canto.



Las críticas por parte de Arturo López Gavito, Horacio Villalobos, Edith Márquez y Edwin Luna estuvieron reñidas; por ser la última emisión, ninguno de los jueces aceptaron errores.



La más halagada de la noche fue Silvia, quien con su interpretación de "Cucurrucucú Paloma" dejó al público y al jurado más que satisfecho.



A diferencia del programa pasado, la relación entre los evaluadores y el director de la Academia, Héctor Martínez fue más cordial, dejando el show de lado.



Curiosamente, en la primera ronda de canto, la peor presentación estuvo a cargo de la actual ganadora, según los jueces, quien cantó el tema "Chandelier" y pese a que a los presentes externaron su aprobación, a los encargados de la crítica, simplemente no convenció.



"Hubo una desafinación en tu interpretación, esto fue por falta de concentración. Esta noche no me gustó tu participación", dijo Márquez.



"Los nervios no se justifican para una final, pero eso no significa que te desanimes, no te puedes quebrar, a lo que sigue, trabaja en eso levántate de esto y ve por lo que sigue", agregó Gavito.



El cuarto lugar lo ocupó Dalia con el 9.94 por ciento de votos, mientras que el quinto fue para Silvia, con el 8.68 por ciento de la votación.



Luna aprovechó para interpretar el tema "Borracho de amor" junto a su Banda La Trakalosa de Monterrey y los finalistas; luego Márquez, deleitó a los fans con "Ese Beso".



La Academia será reemplazada por MasterChef 2018 a partir del próximo domingo, a las 20:00horas, por la señal de Azteca Uno, bajo la conducción de Anette Michel.