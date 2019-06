Paola Espinosa, más madura

Ciudad de México.

La clavadista Paola Espinosa, quien tiene un récord de 13 medallas panamericanas, destacó que con el paso del tiempo ha sabido afrontar cada competencia con madurez, ya que su vida ha cambiado desde el nacimiento de hija y eso la ha hecho tener otra visión.

La competidora, medallista olímpica en Londres 2012, apuntó que como parte de la selección que irá a los Juegos Panamericanos Lima 2019, sabe de lo que significa cada justa de ese tipo, y espera salir bien librada porque ahora tiene una inspiración.

Espinosa, quien entrena con Iván Bautista, cumplirá su quinta asistencia panamericana en Lima y por ese motivo conoce la presión que se ejerce y más cuando se acude en medio de conflictos internos, como los que se han registrado en las últimas semanas para elegir a la selección nacional.

"He empezado bien este ciclo olímpico. Estoy ilusionada porque he trabajado mucho", comentó la clavadista, quien tiene como deseo cerrar Lima 2019 con un podio, pero además con la plaza olímpica en el trampolín de tres metros.

La clavadista consideró que el haber sido madre le cambió la vida y eso ha hecho que cada competencia, a partir del nacimiento de Ivana, sea vista de otra manera.

"Veo las cosas diferentes, ya no como antes, todo lo que haga va sumando a mi carrera a mis objetivos y retos. He ganado todo, pero no se cambia con la sonrisa de mi hija, que cuando llegó a casa me dice ´mamá te amo´ y eso vale más", expresó la clavadista.