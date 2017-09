PAN, PRD y MC crean frente opositor

Cd. de México (05 septiembre 2017).- Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) firmaron en el Instituto Nacional Electoral (INE) la conformación de un frente opositor.



Ante la presencia del consejero presidente, Lorenzo Córdova, el diputado perredista Agustín Basave leyó una carta en la que expuso la necesidad de conformar el frente en la coyuntura actual.



Basave sostuvo que el régimen actual está caduco, lo cual ha derivado que en el País predomine la corrupción, la impunidad y la inseguridad.



El régimen presidencial, añadió, está agotado, por lo que es necesario generar un Gobierno de coalición.



"El actual régimen ha demostrado su incapacidad para resolver los profundos problemas del país", dijo Basave.



La dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, aseguró que, aunque cada partido tiene sus diferencias, al final tienen un mismo objetivo: cambiar al régimen e impulsar un Gobierno de coalición.



"No buscamos mimetizarnos, buscamos unirnos", dijo.



"No nos unimos sólo para ganar una elección nos unimos para generar un Gobierno de coalición; sabemos que pensamos distinto pero tenemos claro lo que nos une".



A la presentación del frente en el INE, acudieron los consejeros Ciro Murayama, Marco Baños, Pamela San Martín, Benito Nacif, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo.



También acudieron personalidades como Rafael Moreno Valle, ex Gobernador de Puebla y líderes partidistas.



Dado que los calendarios electorales aún no lo permiten, los dirigentes no registran el Frente con un fin electoral, sino que presentaron una carta de intención de conformar un frente que eventualmente podría derivar en una coalición que busque contender en las elecciones de 2018.

Hoy el PAN, PRD y MC firman ante el @INEMexico el Frente Ciudadano por México. Les rolo el video del momento. pic.twitter.com/QrCrY266Yn — Juan Pablo Adame (@JuanPabloAdame) 5 de septiembre de 2017