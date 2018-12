Panistas analizan abandonar la coordinación fiscal

Ante la intención de los legisladores de Morena de centralizar el poder y los recursos, algunos gobiernos estatales y municipales en manos del Partido Acción Nacional se encuentran molestos y ya exploran la posibilidad de salirse de la coordinación fiscal, afirmó esta mañana Marko Cortés, presidente del PAN.

"Ha sido una posibilidad que se ha discutido en Acción Nacional, el salirse de la coordinación fiscal ante la falta de diálogo, de construcción, de entendimiento. Ha sido una posibilidad", insistió Cortés Mendoza.

El dirigente nacional del blanquiazul detalló que el recurso que se manda se reduce a los estados y municipios: "Es la primera vez en Acción Nacional que votamos en contra de la Ley de Ingresos en lo general y en lo particular. Esto no había ocurrido y no había ocurrido porque a pesar de las diferencias con los gobiernos en turno, había diálogo".

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN lamentó que Morena no escuche ningún argumento ni tome en cuenta las propuestas de Acción Nacional, y opte por "planchar" sólo en sus términos la Ley de Ingresos, incumpliendo con sus ofertas de campaña para reducir el precio de las gasolinas.

Fue un compromiso que bajarían los costos de los combustibles, pero en la ley no disminuyó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de los combustibles, afirmó en entrevista en Torreón, a donde acudió al informe del presidente municipal, Jorge Zermeño.

Morena también ha incumplió en su promesa de bajar el IVA en la frontera y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Cortés Mendoza destacó que también pugnan para que se liberen las deducibilidades en colegiaturas y en diversos gastos como los funerarios.