Pánico en vuelo Houston-Monterrey por fuerte turbulencia

Monterrey, México.

Pasajeros que viajaron en el vuelo 4983, que salió a las 11:45 horas de la ciudad texana, narraron que alrededor de las 12:20 horas se abrieron los compartimientos y cayeron las mascarillas de oxígeno.

"Saltaron las mascarillas y empezó el avión a oler a quemado, en lo que es la cabina", narró ayer un familiar de varias personas que iban a bordo.



"Dicen que todos empezaron a gritar, era una histeria colectiva, la gente lloraba, rezaba, de todo. Otros se quejaban de que no podían respirar".



El familiar señaló que durante la turbulencia las aeromozas se encerraron, sin apoyar a los pasajeros.



"Mi hija le preguntaba (a una aeromoza) '¿qué está pasando?', (y ella) cerró la cortina", contó.



Hasta después de 20 minutos, según los pasajeros, uno de los pilotos les informó que hubo una despresurización y que todo estaba controlado, pero sin explicar nada acerca de las causas.



Al llegar al Aeropuerto Internacional de Monterrey, después de las 13:00 horas, los pasajero tampoco recibieron ninguna información.



"Aterrizaron con todas las mascarillas abajo, unos con mucha histeria, llanto y de todo", refirió el familiar.



"No hubo más explicación, nada".



Ayer, al contactar a personal de Interjet alegó que no podía hablar con medios de comunicación, y que sólo desde la oficina central de Toluca brindarían información hasta hoy.