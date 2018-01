Pánico en Japón por falsa alerta de misil norcoreano

"Corea del Norte parece haber lanzado un misil (...) El Gobierno insta a las personas a refugiarse dentro de los edificios o bajo tierra", indicó el mensaje enviado a la población.



Las autoridades japonesas no detallaron de manera inmediata la causa del error.



"Todavía estamos revisando", señaló un portavoz de la cadena pública.



La misma alerta se les envió a los ciudadanos por medio de sus teléfonos celulares a través del servicio de distribución de noticias en línea de NHK.



Cinco minutos después del envió del primer mensaje, la cadena corrigió el error.



La tensión en la región del Pacífico aumentó desde el año pasado, cuando Corea del Norte realizó su sexta y mayor prueba nuclear en septiembre, pero posteriormente en noviembre informó que había probado con éxito un nuevo tipo de misil balístico intercontinental que podría llegar a territorio continental de Estados Unidos.



Hasta el momento no se registraron reacciones inmediatas de pánico en la población después del envío de la alerta en territorio japonés.



Un error humano y la falta de medidas durante un simulacro de defensa civil llevaron a la falsa alerta de misiles a una crisis de pánico en Hawaii, señaló un portavoz de la agencia estatal de manejo de emergencias.



Al explicar los orígenes de la falsa alarma del sábado, la cual no fue corregida sino 40 minutos después, el vocero Richard Rapoza indicó que se envió la alerta por error.