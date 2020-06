Pandemia por Covid lleva a universitarios rumbo al desempleo

Bruselas.

El gran desafío para los estados en la fase de desconfinamiento será crear las condiciones para un retorno seguro al trabajo, particularmente de los más jóvenes, pues es el segmento más golpeado por las medidas para hacer frente a la pandemia por coronavirus.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que de no fortalecer las capacidades de respuesta ante los efectos desproporcionados que ha tenido la crisis sanitaria en los trabajadores jóvenes, existe el riesgo de que el legado del virus acompañe a las sociedades durante décadas, exacerbando las desigualdades existentes entre los países y a escala nacional.

"El riesgo de dar lugar a una generación de confinamiento es real y ninguna nación está exenta", dice a EL UNIVERSAL Paula Jahn, de la organización especializada en la protección de los intereses de la infancia SOS Children´s Village.

"La generación de confinamiento será aquella compuesta por los jóvenes que severamente se verán afectados por la crisis de coronavirus, algo muy similar a la económica hace 10 años", afirma.

Recuerda que cuando las crisis estallan, las empresas no abren vacantes, suprimen las prácticas profesionales, reducen salarios y las condiciones laborales: "Los jóvenes son los más vulnerables (...)

La consecuencia más severa de no lograr desarrollar su pleno potencial laboral será que no sean capaces de contribuir a la sociedad", alerta la investigadora de la organización con sede en Viena, Austria. Comenta que antes de los confinamientos, interrupciones de los negocios, restricciones de viaje y cierres de escuelas y centros de formación, la situación de los jóvenes ya arrojaba señales de alarma. De acuerdo con la OIT, antes de la pandemia más de 267 millones de jóvenes no tenían empleo ni participaban en ningún programa educativo.

La proporción de mujeres rebasaba 31%, frente a 13.9% en el caso de los hombres. El desempleo entre personas de 15 a 24 años estaba en ascenso. El índice juvenil a escala mundial se ubicó en 13.6% en 2019, por encima de 12.3% en 2007, antesala de la crisis financiera global.

Este sector era más proclive a tener un empleo de peor calidad. Tres de cada cuatro trabajadores jóvenes en todo el mundo estaban ocupados en la economía informal en 2016, aunque en subregiones como África Subsahariana y Asia Meridional la tasa alcanzaba 96%. Ahora que ha comenzado el levantamiento de las medidas de encierro queda por ver si aquellos que tenían empleo logran conservarlo.

Las perspectivas no son alentadoras, particularmente para los 178 millones que estaban activos en los cuatro sectores más afectados por las políticas de distanciamiento social, concretamente en los servicios de hotelería y alimentación, comercio, actividades de fabricación y el sector inmobiliario.

Casi tres cuartas partes de los jóvenes que trabajan en esos sectores (131 millones) desempeñaban sus tareas en la informalidad. "Sin duda, los jóvenes estarán entre los más severamente golpeados por la crisis económica desencadenada por la pandemia. "Muchos perderán su empleo, otros no podrán conseguirlo, particularmente los que están saliendo de la universidad", insiste Jahn.