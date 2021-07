Pandemia golpea aprendizaje y salud mental en Latinoamérica

Mientras algunos analistas y autoridades coinciden en la urgencia del retorno de las clases presenciales, entre los padres pareciera primar el temor al contagio.

“No podemos decir que no sabíamos de las inequidades que hay en la región, que son bien dramáticas. La pandemia sólo sirvió para ampliarlas cada vez más”, dijo a The Associated Press Mary Guinn Delaney, asesora de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).