Pandemia altera presupuesto rumbo a Tokio

En enero de 2020, la Conade anunció que había destinado hasta ese momento 350 millones de pesos para la preparación y participación en torneos clasificatorios de deportistas en su camino a la cita japonesa.

El aplazamiento de los Juegos por la pandemia por Covid-19 incrementó esa cifra, pues los seleccionados y preseleccionados nacionales tuvieron que alargar su preparación y requirieron de más recursos para trasladarse a competir y para cumplir con los protocolos sanitarios exigidos.

Sin embargo, la Conade no ha revelado la inversión total en la delegación olímpica tricolor, para la cual debió tomar recursos de los 575 millones de pesos etiquetados para el alto rendimiento en el presupuesto de este 2021.

El año pasado, la titular de la Conade, Ana Guevara, declaró que México aspiraba a 10 medallas, sin precisar en qué disciplinas y hasta el momento no ha hecho más pronósticos, mientras que su homólogo del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, se ha mantenido fiel a su costumbre de no hacerlos aunque ya dijo que se podría igualar la cosecha de 5 metales ganados en Río 2016.

Esta ocasión la presencia de seleccionados nacionales en ceremonias de premiación olímpica es más incierta porque la contingencia sanitaria global impactó en sus entrenamientos y concentraciones así como en su calendario competitivo.

Sin embargo, una vez más las esperanzas se cifran en tiro con arco, específicamente en las mujeres, en clavados, pese a que varios ganadores de plazas y medallas en la Copa del Mundo no integran el contingente olímpico, en softbol y en taekwondo.