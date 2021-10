Panamericanos, un parteaguas

En Jalisco parecía que todo era futbol si se hablaba de magnos eventos, hasta que en 2001 se apostó por una idea que detonó el deporte en el Estado.

Hace 20 años se dieron los primeros pasos para buscar la sede de los Juegos Panamericanos, la cual perdieron en 2003, pero que hace 10 años llegó y a partir de ese momento el deporte y los deportistas jalisciense explotó.

"Fue toda una experiencia, creo que ha sido el evento más importante deportivamente que he podido conocer, no solamente porque se cuidó mucho la calidad organizativa, sino porque nos obligó a superar muchas barreras, muchas limitaciones que existían en Jalisco y que nos tenían limitados para pensar en que éramos capaces de albergar grandes eventos internacionales que no fueran futbol", platicó Fernando Ortega, quien fue gerente de Dirección de Competencia en Guadalajara 2011.

Para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 hubo 21 nuevos complejos, y cuatro temporales, y se usaron siete ya existentes.

"Jalisco ya era una potencia deportiva, lo que no tenía era infraestructura moderna, no tenía instalaciones para muchos deportes y cuando son los JP, Guadalajara y Jalisco quedaron con la mejor infraestructura de todo México", comentó Ivar Sisniega, quien fungió como jefe de Operaciones y Deportes en los Juegos.

"Se han seguido usando las instalaciones, unas más que otras, entiendo que unas son más complicadas de mantener que otras, pero hubo muchos eventos internacionales a partir de ahí en Guadalajara, que eso te permite este tipo de infraestructura, el poder seguir haciendo eventos".

El impacto deportivo y social que tuvo la justa fue que el deporte en Jalisco creció en resultados, a nivel nacional e internacional y sus instalaciones la usan diariamente 21 mil atletas infantiles, juveniles y de alto rendimiento, según reportó el Code.

"Los Juegos Panamericanos nos dejaron muchas cosas positivas, deportivamente hablando. Hoy podemos decir que tenemos de la mejor infraestructura que hay, no sólo en México, sino en Latinoamérica", señaló Ortega, actual director del Code Jalisco.

"Fue el gran evento ancla que desarrolló el deporte en Jalisco, creo que dimos un salto en el tiempo de una década. Este tipo de eventos deben de seguirse considerando para el País, para el Estado porque el costo-beneficio, desde el punto de vista deportivo y de impacto social, es mucho mayor de lo se ha invertido como País y entidad".

¿En estos 10 años faltó hacer algo más o qué se perdió en este tiempo?

"Estábamos en un punto muy alto del desarrollo deportivo del Estado, sí creo que fuimos a la baja después de los Juegos Panamericanos, faltó seguirle inyectado a eventos internacionales, seguir utilizando esas instalaciones para ese tipo de eventos, no digo que no se han utilizado, podemos presumir que esas instalaciones no se han dejado de utilizar, tienen uso por la población".

El recurso humano, la gran diferencia

Los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 se hicieron con prácticamente la mitad del presupuesto que se gastaron sedes como Río 2007, Toronto 2015 y Lima 2019, pero más allá del dinero, la diferencia fue el despliegue humano que hubo en Jalisco.

A 10 años de la justa panamericana, Ivar Sisniega, quien fue jefe de Operaciones y Deportes en Guadalajara 2011, recordó lo complicado que fue realizar unos Juegos que tuvieron más de 30 deportes y 41 países, todos con realidades distintas.

"Para mí fue un privilegio. Viéndolo a 10 años para atrás, y con lo que sucedió en Río 2007 y después en Toronto (2015) y Lima (2019), sobresale más lo de Guadalajara, los presupuestos de Río, Toronto y Lima fueron por encima de los mil millones de dólares, mientras que en Guadalajara, con todo y la infraestructura deportiva, anduvieron por los 500 millones de dólares. También fueron unos deportes bastante razonables", dijo Sisniega a Grupo REFORMA.

"Sí resaltaría una cosa es el recurso humano, además del staff que trabajó, nosotros, los voluntarios, casi todos los muchachos universitarios de Guadalajara eran bilingües, eso hizo la gran diferencia".

¿El deporte mexicano supo aprovechar lo que pasó en Guadalajara 2011?

"México logró su mejor resultado histórico en Panamericanos en Guadalajara, en cuanto a número de medallas (133), se aprovechó el estar en casa y al año siguiente, en los Juegos Olímpicos de Londres también se superó el número de medallas (8), fuera de México, de manera que sí hubo una repercusión inmediata y de entonces a la fecha hemos tenido altibajos, pero eso ha tenido que ver más que nada con la dirección del deporte a nivel nacional, la manera en que han apoyado a las federaciones".

Lo que dajaron Juegos de Guadalajara en 2011

A una década de Guadalajara 2011 se mantienen vivos la mayoría de los espacios deportivos, aunque no todos con el mismo nivel de cuidado y atención.

Tal día como hoy, hace 10 años, se encendía el pebetero de la justa olímpica que dejó una deuda histórica para el Estado, pero también complejos que siguen vigentes y hacen de Jalisco una seductora sede para eventos internacionales en los recintos que se construyeron o remodelaron.

Uno de los casos es el Abierto de Zapopan en el Complejo de Tenis, además del Akron WTA Finals Guadalajara que reunirá a lo mejor del deporte blanco en la Ciudad.

En cuanto a equipos profesionales, el Estadio Panamericano de Beisbol, con todo y polémica por su cambio de x, es casa de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico, y de los Mariachis en la Liga Mexicana de Béisbol. También se ha albergado eventos de talla internacional como el Clásico Mundial de Béisbol 2017 y la Serie del Caribe 2018.

El Polideportivo Manuel Ávila Camacho ahora luce la moderna Arena Astros, sede del representativo jalisciense de basquetbol en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional. Un mes atrás, sobre su duela se disputó el Campeonato NORCECA de Voleibol Femenino de 2021 que otorgaba el pase al Campeonato Mundial de la disciplina.

También se han llevado a cabo Mundiales y Panamericanos Juveniles de varias disciplinas.