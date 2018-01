Panamá extraditará este jueves al ex gobernador Roberto Borge

La noche de este miércoles, la Fiscalía a su cargo informó que "enjuiciará por tres delitos penales al ex mandatario estatal, cuando sea extraditado" y precisó que será la Cancillería la que decida si deja a Borge en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) o de la Fiscalía general del estado.

A Borge Angulo se le acusa de cuatro delitos, uno de ellos, de índole federal y tres del fuero común.

Del orden federal se le imputa el delito de Operaciones con dinero de procedencia ilícita; en tanto que en el ámbito local se le acusa de Peculado, Desempeño irregular de la Función Pública y Aprovechamiento ilícito del poder.

De acuerdo con su defensa, debido a que tramitó un amparo, sólo podrá ser procesado por el delito que se acreditó al momento de ser detenido y por el que fue admitida la solicitud de extradición, es decir, por el delito del fuero federal que le imputa la PGR.

La Fiscalía de Quintana Roo detalló que en el estado no habrá tal restricción pues, aunque el ex mandatario también tramitó un amparo para evitar ser aprehendido por los tres delitos en su contra, no exhibió la fianza de 85 millones de pesos para garantizar la suspensión solicitada por la defensa del imputado, "por lo cual puede ser puesto a disposición de los jueces de la entidad una vez que sea trasladado a México" y pueden sumársele más acusaciones.

Tan sólo por los tres delitos del fuero común que se le imputan, el quebranto al patrimonio estatal alcanza los tres mil millones de pesos.

Roberto Borge es acusado de presuntamente haber comandado el remate territorial del estado al utilizar al Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE) para la venta de terrenos, en su mayoría costeros, a precios subvaluados para favorecer a familiares, amigos, ex funcionarios, empresarios y políticos de su círculo más cercano.

Organizaciones civiles como "Somos tus ojos" documentaron su probable responsabilidad en la operación de una red de prestanombres para fundar empresas. En Tulum lo vinculan, además, con los despojos de terrenos y hoteles en la zona turística de Punta Piedra y en Punta Brava, municipio de Puerto Morelos.

También lo responsabilizan del presunto desvío de recursos para la promoción, de incurrir en gastos excesivos y no comprobados para la renta de aviones y viajes dentro y fuera de México, así como del probable desvío de recursos públicos para financiar la campaña política del entonces candidato Mauricio Góngora.