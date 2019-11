Panamá decreta advertencia sanitaria por dengue

El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá exhortó a la población a eliminar los criaderos del mosquito Aedes y decretó una advertencia sanitaria tras la muerte de una persona por posible dengue hemorrágico en el distrito de Chepo, informaron hoy fuentes de la institución.

La entidad advirtió que no bajará la guardia en su lucha contra el dengue, por lo que la advertencia será a nivel nacional, basada en la vigilancia epidemiológica.

La directora de Salud Pública, Nadja Porcell, recalcó que la advertencia sanitaria es para que la población tome conciencia y las previsiones necesarias, al destacar que si no existen criaderos, no habrá mosquitos y por tanto no habrá problemas.

Porcell enfatizó que es importante la cooperación ciudadana y explicó que el Minsa, como ente rector de la Salud, mantendrá acciones diarias de fumigación en 15 regiones del país.

El Minsa investiga el fallecimiento de una persona por posible dengue hemorrágico en el distrito de Chepo. La doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología, indicó que el ministerio intensifica la vigilancia, reportó el diario La Estrella de Panamá.

El Ministerio de Salud dijo a la población que es importante tomar en cuenta que, de presentar síntomas como fiebre alta, malestar general, dolor en el cuerpo, decaimiento, dolor de cabeza y erupciones en la piel, debe acudir a su instalación de salud más cercana y no automedicarse.

Hasta octubre se han registrado dos mil 676 casos de dengue, de los cuales dos mil 442 son sin signos de alarma, ocho de dengue grave, tres defunciones confirmadas (San Miguelito 2 y Panamá Metro 1) y dos más están en investigación (San Miguelito y Chepo).