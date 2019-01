PAN y PRD piden reconsiderar refinería

Ciudad de México.

Senadores de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática pidieron al Gobierno federal reconsiderar el proyecto de construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco.



"Hacemos un llamado a la revaloración del proyecto o a revaluación. Es un llamado de atención a tiempo, es una alerta, es un foco amarillo a tiempo antes de que se hayan iniciado ya inversiones porque sin duda se tiene que hacer un proyecto ejecutivo; entonces, antes de que se haga todo eso, valdría la pena que se hiciera este análisis", propuso el coordinador del PRD en la Cámara alta Miguel Ángel Mancera.



El también miembro de la Comisión de Medio Ambiente opinó que es fundamental analizar cuáles serán los costos y repercusiones, ya que el establecimiento de la refinería debe contar con todos los estudios previos.



En la edición de hoy, Grupo REFORMA informó que la refinería de Dos Bocas que quiere dejar como legado Andrés Manuel López Obrador es inviable técnica y financieramente, según el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

"Cuando se dijo que se iba a empezar a construir, nosotros dijimos que si no se tenía el estudio de impacto ambiental, pues no podría decirse que se iba a construir. Sería muy delicado que se construyera una refinería sin este estudio previo", advirtió el perredista.



"Nadie le va a reprochar nada al Presidente (López Obrador) si reconsidera", sostuvo la senadora panista Xóchitl Gálvez.



La legisladora se pronunció porque el Mandatario escuche a los técnicos y repiense el proyecto en función del costo de la inversión.



"La máxima que tenemos los ingenieros es que se requiere un año de planeación, un año de ingeniería y en este caso podrían ser tres años de construcción. Todo parece indicar que el problema de cimentación en Dos Bocas es complicado por el tipo de suelo". expuso.



La propuesta, recordó, es que fuera Tula la sede de la nueva refinería porque seguramente tiene un suelo de tepetate.



"Esto no es un tema de capricho: es un tema meramente técnico y las decisiones las deben tomar los técnicos. El Presidente tendría que escuchar a los técnicos", afirmó.



"Hay que escuchar a los ingenieros. Tienen que repensar este proyecto. Repensarlo en función del costo de la inversión y del retorno de la inversión".