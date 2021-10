PAN va por el voto de los "amlopentidos" y busca llegar a 2024 sin fisura

En su discurso dijo que su reto es "corregir el rumbo de México en el 2024 y para eso, yo les dije a las y los consejeros: buscaremos piso parejo para todas y todos nuestros aspirantes a la Presidencia de la República". señaló.

Aseguró que buscarán posicionarlos, impulsarlos, "y ya son varios que han levantado la mano y hay otros que personalmente yo les he dicho que levanten la mano, que no se descarten", expresó.

Entre sus presidenciables, mencionó a Ricardo Anaya Cortés, al que calificó de "perseguido político del gobierno morenista".

Además de los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado por narcotráfico; de Chihuahua, Maru Campos; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, así como los diputados federales Juan Carlos Romero Hicks y Santiago Creel Miranda.

Cortés aseguró que se trata de postulantes serios para competir y ganar, que tienen capacidad para salir a una campaña a convencer, que traen cartas credenciales de lo que han hecho.

"No podemos tener una fisura como la que tuvimos en 2018, eso no puede volver a ocurrir. Ceci Patrón y un servidor trabajaremos por un PAN cohesionado, y no quiere decir de unanimidades, no, de grandes consensos, donde quedamos todos, donde participemos todos y donde salgamos unidos y fuertes por un México mejor", señaló.

Por lo pronto, dijo, el siguiente reto será buscar generar una gran coalición con la sociedad civil como la que se hizo en 2021 con "Sí por México" y que convirtió en la coalición "Va por México".

Ahí, incluirá, dijo, a los "amlopentidos" porque el reto, indicó, es "hacer que los mexicanos vean en Acción Nacional solos, coaligados, de la mano con la sociedad, la alternativa, la opción para corregir el rumbo de México y sacar a Morena, su ineficacia, su corrupción, su incapacidad, su populismo, su clientelismo, en eso estaremos enfocados".