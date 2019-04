PALENCIA: PUROS RUMORES

Puebla, Puebla.- Después de evitar el descenso con Lobos BUAP, el director técnico Juan Francisco Palencia descartó que se encuentre en pláticas para dirigir a otro club, luego que en días pasados surgió como una posibilidad para entrenar a Chivas de Guadalajara en el próximo certamen. "No, la verdad yo no he hablado con nadie, de momento no he hablado con nadie, creo que aquí lo más importante es que todos somos profesionales. Es un rumor como bien lo dijiste. Lo dijo alguien, es un rumor y ya está", subrayó.