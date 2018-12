Países pactan reglas de pacto climático

Cerca de 200 naciones acordaron este sábado las reglas que permitirán implementar un histórico pacto climático mundial, aunque los críticos han señalado que no es lo suficientemente ambiciosa para revertir el calentamiento global.



Después de dos semanas de conversaciones en la ciudad polaca de Katowice, los países finalmente llegaron a un consenso sobre un marco más detallado para aplicar el Acuerdo de París firmado en 2015, que apuntó a limitar el aumento de las temperaturas mundiales a un promedio "muy por debajo" de 2 grados Celcius con respecto a los niveles preindustriales.



"No es fácil llegar a un acuerdo sobre un pacto tan específico y técnico. A través de este paquete, ustedes han dado juntos mil pequeños pasos hacia adelante. Pueden sentirse orgullosos", dijo a los delegados el líder polaco en las conversaciones, Michal Kurtyka.



Antes del inicio de las negociaciones, muchos esperaban que el acuerdo no fuera tan sólido. La unidad que sustentó las conversaciones en París se ha fragmentado y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la decisión de sacar del pacto a su país, uno de los mayores emisores del mundo.



Sin embargo, algunos países y grupos ecologistas criticaron el texto por no instar a los países a ser más ambiciosos para reducir suficientemente las emisiones como para frenar el aumento de las temperaturas.



"La mayoría del libro de reglas sobre el Acuerdo de París ha sido creado, lo cual es algo por lo que debemos estar agradecidos", dijo Mohamed Adow, líder sobre el clima de la organización internacional Christian Aid.



"Pero el hecho de que los países tuvieran que ser arrastrados (...) a la línea de meta demuestra que algunas naciones no se han dado cuenta del urgente llamado del informe del IPCC", agregó en referencia a un reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.



Un informe encargado por la ONU al IPCC advirtió en octubre que si la temperatura de la Tierra sigue subiendo a 1.5 grados Celcius se necesitarían "cambios sin precedentes" en todos los aspectos de la sociedad.



El texto firmado el sábado expresa gratitud por el trabajo realizado en el informe, agradece su oportuna finalización e invita a las partes a utilizar la información que contiene.



A último minuto, los delegados lograron poner fin a un punto muerto entre Brasil y otros países por unas reglas contables para supervisar los bonos de carbono, al aplazar la mayor parte de esa discusión hasta el próximo año.