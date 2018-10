Países acusan a líderes venezolanos de abusos

Nueva York, Estados Unidos.

Cinco países latinoamericanos y Canadá han exhortado a la Corte Penal Internacional a considerar enjuiciar a altos funcionarios de Venezuela por extensos abusos de los derechos humanos, la primera vez que naciones miembro han remitido a otro miembro al tribunal.

La acción tomada por Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú representó una reprimenda extraordinaria al Presidente Nicolás Maduro.



Los Gobiernos en la región se han alarmado cada vez más por la crisis económica y política en Venezuela. La escasez aguda de alimentos y medicamentos ha impulsado a millones de personas a migrar.



"Los mandatarios de estos seis países han dado hoy un paso histórico y sin precedentes en la historia de nuestra América, generando un hito fundamental en aras de la justicia, la rendición de cuentas, la no repetición y la reparación a las víctimas de la dictadura venezolana", dijo Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, el 26 de septiembre.



He aquí un vistazo a la remisión y qué podría significar:



P. ¿Por qué actuaron los países?



R. Están abrumados por el éxodo de venezolanos, que se ha acelerado en medio de una inflación exorbitante. La ONU calcula que 1.6 millones de venezolanos se han ido desde el 2015 y que hasta 1.8 millones podrían salir este año.



Las comunidades se sienten cada vez más asediados por los migrantes.



El Presidente Martín Vizcarra de Perú dijo a la Asamblea General de la ONU que Perú ha acogido a 450 mil venezolanos. La crisis "requiere una respuesta colectiva de la comunidad internacional", indicó.



P. ¿Qué tan inusual es esta acción?



R. Muy inusual. La corte nunca ha abierto un caso entablado por un Gobierno contra otro. Pero la marea de migrantes ha llevado a disparos súbitos en el crimen y abrumado los sistemas de salud y educación de otros países.



P. ¿Qué busca la remisión?



R. En una carta firmada por los seis jefes de Estado, los países pidieron a la máxima fiscal de la corte, Fatou Bensouda, que investigue los abusos a los derechos humanos cometidos por el Gobierno venezolano desde febrero del 2014.



La carta cita detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales, tortura y delitos sexuales.



P. ¿No investiga ya la corte a Venezuela?



R. Sí. Bensouda anunció que su oficina inició una "indagación preliminar" de alegatos de abusos de los derechos humanos a gran escala. Eso puede llevar a una investigación formal y cargos criminales.



P. ¿Cuánto tardará?



R. IEn general las investigaciones han durado años, pero la sensación de urgencia comunicada por los países podría presionar a la corte a darle prioridad al caso.



P. ¿Qué podría pasar después?



R. Varios países han buscado aislar al Gobierno de Maduro al tiempo que él se ha vuelto más autoritario. También han intentado crear rupturas dentro del partido gobernante.



La amenaza de ser procesado en La Haya "probablemente galvanizará a quienes conforman el círculo interno a unificarse", dijo Fernando Cutz, ex funcionario de alto rango en la Casa Blanca. Pero podría instar a otros a volverse contra los líderes, afirmó.