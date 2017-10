Paige es Patrona y aplica violencia

Ante la suspensión que la Global Force Wrestling impuso al Hércules potosino por la investigación de violencia doméstica que enfrenta, la gladiadora británica volvió a desmentir las acusaciones contra el gladiador mexicano por medio de una carta en sus redes sociales.

Todo ocurrió porque, supuestamente, la Diva de la WWE recibió una mala noticia sobre la salud de un tío, por lo que desquitó su coraje con el heredero del legendario Dos Caras cuando estaban en el aeropuerto de Orlando, en Florida.

“Digo que me voy y él dice algo que no voy a escribir aquí, pero no fue agradable, y yo, aunque no debería haberlo hecho, le lancé una bebida a la cara porque estaba enojada”, escribió la luchadora profesional inglesa en su cuenta oficial de Twitter.

“De todas formas, fui Yo a quien le imputaron cargos de violencia domestica porque le lancé una bebida. No. Él nunca me tocó y yo no le pegué tres veces con un vaso como internet en toda su gloria inventa”, detalló.