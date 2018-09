La cantante londinense Lily Allen ha sorprendido a propios y extraños a través de su cuenta oficial de Instagram donde reconoció que hace algún tiempo pagó a mujeres por sexo.

"Me acosté con prostitutas cuando estuve de tour porque me encontraba perdida, sola y buscando algo. No me siento orgullosa, pero tampoco avergonzada. Es algo que ya no hago", expuso Allen.