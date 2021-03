Pago de Income Tax en EU beneficia a sector médico

Los comentarios de nuestros clientes es que tanto han recibido ayudas del gobierno por la cuestión del COVID y algunos otros que han recibido el Income Tax.

El ex presidente de la UCEN, manifestó que la cuestión de los filtros ya no está afectando tanto para que crucen los ciudadanos y residentes americanos, pues ya los horarios están más flexibles e incluso hay algunos días en que ya no se ponen.

Nuestros clientes nos han manifestado que cuando están los filtros, buscan la manera de cruzar por otros puentes internacionales donde no estén instalados, para poder acudir a este tipo de citas médicas que son consideradas como no esenciales, comento finalmente.