Pago de agua vaciará presas

Cd. Victoria, Tam.

Más de 300 mil hectáreas del Distrito de Riego 025 se enÎcuentran en riesgo de cumplirse el pago de agua a Estados Unidos, señaló el dirigente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, Agustín Hernández Cardona.

Este convenio anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador cubre el conflicto entre los dos países, pero desprotege a los productores rurales de Tamaulipas.

"El año que entra, se van a ir de temporal, si es que no logran convencer a la gente de Chihuahua, que las aguas son nacionales, que son aguas compartidas, que son de todos, no de ellos y, pues finalmente, el problema existe en el 025, no está resuelto el tema del agua para el 025", planteó.

De acuerdo a cifras estatales, el Distrito de Riego 025 comprende más de 200 mil hectáreas de las cuales dependen 85 mil familias rurales.

Hernández Cardona refirió que el acuerdo difundido este jueves en la conferencia matutina, establece que se pague a Estados Unidos con el agua de las presas internacionales Falcón y La Amistad.

Mientras que el agua de El Cuchillo, en Nuevo León, y Marte R. Gómez, en Tamaulipas, será utilizada para el consumo humano de los municipios fronterizos.

Para el líder agrario, el nivel de almacenamiento de las presas internacionales compromete el abasto para los productores.

Casi vacías

De acuerdo con el reporte de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, las presas internacionales Falcón y Amistad se encuentran a 21 y 36 por ciento de su capacidad de almacenamiento, respectivamente.