Pagarán Nissan y Ghosn multa de 16 mdd

Nueva York, Estados Unidos.

Nissan Motor Co y Carlos Ghosn acordaron pagar un total combinado de 16 millones de dólares para resolver acusaciones de regulador estadounidense sobre que el fabricante de automóviles no reveló millones de dólares en compensación que el ex presidente debía recibir.

Nissan recibió una multa de 15 millones de dólares, mientras que Ghosn pagará una multa de un millón, dijo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en un comunicado este lunes.



Desde 2009 hasta el año fiscal 2018, Ghosn, con la asistencia sustancial de sus subordinados, participó en un plan para ocultar más de 90 millones de dólares en compensación de los inversionistas, según una queja presentada en el tribunal federal de Manhattan.



Ghosn, con la ayuda del director Greg Kelly, decidió estructurar los pagos después de su retiro para evitar la divulgación pública.