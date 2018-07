Pagará viaje a joven que ganó una beca

Ciudad de México.- Christian Arredondo fue el joven de 31 años que ganó una de las becas que el cineasta Guillermo del Toro ofreció para que algunos jóvenes estudiaran por dos años en París, Francia.

Arredondo informó que actualmente no cuenta con el dinero suficiente para pagar su boleto de avión y estancia. Lo que generó una controversia a través de las redes sociales. Guillermo del Toro anunció hoy en su cuenta de Twitter que cubrirá los gastos de viaje de Cristian Arredondo.

El cineasta aseguró que la idea de las becas es "apoyar al talento y recalcó que las carencias no determinan a quienes las padecen". "Respecto a las becas: Las becas existen para apoyar al talento. Naturalmente se dan como aliciente para quien NO TIENE- pero DEBERIA tener. La carencia económica no disminuye a quien la padece. Se cubrirá el boleto", dijo el ganador el Oscar.

Christian Arredondo se ha desempeñado como ilustrador. Precisamente su trabajo es lo que hizo que la mirada de Guillermo apoyara a su proyecto para ser becado.