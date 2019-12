Pagan por árbol, pero no a quien lo cuidaba

Mercedes, Texas.- El costoso árbol de Navidad de Mercedes fue protegido ante los casos de vandalismo que se multiplican en la ciudad, sin embargo, uno de los guardias de seguridad se vio obligado a renunciar. Dice que no le pagaban.

Una semana de pago es mucho dinero para José Sosa y su familia.

“Quiero decir, regalos, tengo que gastar dinero para mis hijos y, lamentablemente, no hay Navidad para mí porque no me pagaron”, dijo Sosa.

Solía trabajar para Valley Metro Security custodiando el árbol de Navidad de Mercedes. Sosa dice que presentó dos informes policiales ante el Departamento de Policía de Mercedes.

La policía dijo que la ciudad sí contrató a la compañía, pero el pago es entre el trabajador y el jefe de Valley Metro Security, deslindándose de la situación