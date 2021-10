Pagan el seguro por inundaciones... después de tres meses

Mientras que algunas personas salían contentas por recibir su cheque, otros no, ya que el instituto les pedía que tenían que estar al corriente con sus pagos, en donde exigieron que el pago de octubre también se tenía que ver reflejado para poderles liberar el cheque.

La señora Nely Hernández Flores fue una de las derechohabientes del Infonavit quien no pudo cobrar su seguro, esto debido a que no había pagado el mes de octubre, lo que representa un adeudo y ante ello no se le pudo liberar el recurso.

Comentó que a todos los están citando, ya cuando les hablan es porque ya esta listo el cheque para entregárselos y lo puedan cobrar en la institución bancaria que corresponda.

La señora Nely vive en el fraccionamiento Villas las Torres, uno de los afectados con los inundaciones que se presentaron el pasado 9 de julio en esta ciudad fronteriza y hasta ahora están siendo programados sus pagos.

En tanto en las afueras de las instalaciones del Infonavit se pudieron observar largas filas de personas que acudieron por su cheque que corresponde al seguro de daños por desastres naturales.

Así mismo en los ventanales del edificio, se publicaron algunas listas en donde aparecen los nombres de quienes si van a poder tener acceso a este seguro y quienes no, esto luego de las inspecciones y no se encontraron daños en las viviendas.

DESTRABAN EL PAGO

* El 9 de julio pasado una tormenta inundó al menos 100 colonias de Matamoros

* Durante 5 días diversos sectores de la ciudad estuvieron con problemas de encharcamientos graves

* El 12 de julio el Gobierno del Estado solicitó la Declaratoria de Desastre Natural para que afectados tuvieran acceso a apoyos

* El 21 de julio el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria de desastre natural

* 1,500 personas tramitaron el pago de un seguro por la pérdida de enseres domésticos