Pagan castigos con trabajo comunitario

Condado Webb.-

Ahorrar impuestos a los contribuyentes, los internos de baja peligrosidad en la Cárcel Regional del condado de Webb, realizan trabajos comunitarios para saldar su castigo a la vez que ayudan a la comunidad en gastos.

Tareas en edificios públicos, limpieza de las calles del Condado, mantenimiento del mobiliario urbano, vigilados en todo momento por los alguaciles del Departamento del Sheriff del condado de Webb, los reclusos se ganan su libertad con tareas específicas que muchos de ellos saben hacer como pintura, albañilería, mecánica automotriz, carpintería, electricidad, plomería y también tareas de escritorio, trabajo de oficina.

"El Programa de Encarcelamiento Alternativo, es un buen aliciente para los infractores, para delincuentes menores, ayuda a ahorrar al gobierno y al residente pues el contribuyente no tiene que cubrir gastos que se tendrían que pagar por las tareas que estos hombres y mujeres realizan para cubrir sus penalidades y sanciones económicas, no se tiene que contratar a empresas privadas, es un favor por otro, un pago por otro, tratándose de gente no peligrosa", dijo Martín Cuéllar, comisario de Webb.

