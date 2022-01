Pagan Ayuntamiento seguro por incendio

Cd. Victoria, Tam.- La primera síndica del Ayuntamiento de Victoria, Karina Sánchez de León, dio a conocer que en lo que va del mes de enero no se han presentado solicitudes de cobertura del seguro patrimonial ofrecido con el pago del impuesto Predial, sin embargo, en el pasado mes de diciembre se cubrió el primer caso de la actual administración municipal por un monto de 54 mil pesos.

"Se hizo un proceso de valúo, es el único caso que hemos tenido hasta el momento, este incendio suscitó el tres de diciembre y le dimos pronta respuesta", a lo largo del 2021 fueron cinco casos de cobertura por incendios domésticos, "no hemos tenido casos en lo que va del año, en lo que cabe, esperamos no tener más no por el tema de pagar sino por el tema de seguridad de toda la ciudadanía, este es un beneficio que obtiene el contribuyente al pagar en tiempo y forma el Predial, así que los invitamos a que sigan pagando en tiempo y forma".