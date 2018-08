Pagan 10 mdp para promocionar marca CDMX en película

Ciudad de México

El gobierno capitalino pagó 10 millones de pesos a la productora Legendary para la promoción de la marca CDMX en la filmación de la película Godzilla, The King Of The Monsters, que fue rodada el año pasado en calles del Centro Histórico. Entre los acuerdos destacan presentar a la Ciudad de forma positiva, la aparición de la bandera mexicana en la cinta, y el logotipo en los créditos de la película.

El contrato, en poder de EL UNIVERSAL, fue realizado en 2017 a través del Fondo Mixto de Promoción Turística, e integra 11 acciones como conferencias de prensa y la promoción de CDMX en Asia y Estados Unidos. Godzilla, The King of the Monsters será estrenada en mayo de 2019.

"La Ciudad de México y México serán presentados en una manera positiva y no será retratados de una manera negativa o violenta [excepto en relación con la violencia inherente relacionada con los personajes ´monstruos´ representados en la película]", se lee en el documento.

El objetivo general es la presencia de la marca CDMX en todos los estrenos de cine, conferencias de prensa, eventos de Fanthom, exposiciones de cines, televisión de paga y abierta, para aumentar la asistencia de visitantes y posicionar las siglas en la mente de los turistas internacionales, en especial de Asia

Este viernes, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno de la Ciudad de México ha invertido más de 430 millones de pesos en la promoción de la marca CDMX a nivel internacional.

La marca, que nació en la presente administración, tiene más de 10 mil millones de impactos, lo que la convierte en una de las 20 mejores marcas-ciudad del mundo. Sin embargo, la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, ha advertido que las siglas podrían desaparecer, por lo que su próximo gobierno realizará una convocatoria para crear el nuevo sello turístico de la capital.

Por su parte, el secretario de Turismo, Armando López, dijo que cambiar CDMX pudiera impactar negativamente la política pública implementada hace seis años.

Intensa mercadotecnia. El 15 de agosto pasado, el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, encabezó el anuncio oficial de la filmación de Godzilla en la Ciudad de México. Esta presentación fue uno de los acuerdos derivados del contrato con la empresa Legendary.

El documento destaca la creación de artículos promocionales como gorras, camisetas, botellas de agua, con logos de Godzilla y CDMX para regalar en redes sociales.

Otro acuerdo es la realización de un detrás de cámaras de las secuencias filmadas en la Ciudad de México durante el rodaje.

La productora Legendary usará la imagen del volcán Popocatépetl, y mencionará a México en el diálogo de la película. La imagen del volcán podría ser mejorada con la aplicación de efectos visuales.