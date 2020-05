Paga Walmart al SAT, ahorra 2 mil 480 mdp

Ciudad de México.

Si bien el pago de 8 mil 79 millones de pesos de Walmart de México al Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue celebrado como un logro del gobierno federal, la transacción en realidad no resultó tan negativa para el gigante de las tiendas de autoservicio, pues las autoridades fiscales le reclamaban 10 mil 559 millones de pesos, es decir que dejó de pagar 2 mil 480 millones de pesos (23%) del monto reclamado.

Al menos el grupo llegó a un acuerdo con el SAT y pagó, pues en su informe anual 2019, publicado el pasado 30 de abril en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la filial del gigante estadunidense Walmart Inc amenazó con llevar el litigio fiscal ante los tribunales y ganarlo.

"Las autoridades fiscales realizaron una revisión de la operación de venta de la división de restaurantes Vips a Alsea y emitieron un oficio de liquidación, en el que reclaman el pago de supuestas diferencias en el pago de impuestos, que al 31 de diciembre de 2019 ascienden a 10 mil 559 millones de pesos, que incluye impuestos, multas, recargos y actualización", planteó Walmart de México en su informe hecho público hace menos de un mes.

Se cuenta con elementos

Abundó: "No estamos creando una provisión al respecto, ya que los abogados externos y la administración de la Compañía consideran que se cuenta con todos los elementos para sostener la validez de las operaciones realizadas y prevalecer, ya sea en la vía administrativa o judicial".

Y remató: "Se procedió a presentar un recurso de revocación ante las autoridades fiscales, el cual aún se encuentra pendiente de resolución, a efecto de que realicen una adecuada valoración de todos los argumentos que se tienen".

De acuerdo con sus estados financieros, Walmart de México tuvo ingresos por 646 mil 824 millones de pesos el año pasado –30 mil millones de pesos más que en 2018--, de los cuales sacó una utilidad neta consolidada de 37 mil 897 millones de pesos.

En el mismo documento recordó que en junio de 2019 su sede en Estados Unidos pagó 282 millones de dólares a Securities and Exchange Commission (SEC) –el equivalente estadunidense de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores-- y al Departamento de Justicia (DOJ), para cerrar el caso de sobornos pagados a funcionarios de distintos gobiernos en el mundo, incluido México, que las autoridades del vecino país del norte investigaban desde 2012.

Caso no llegará a los tribunales

Gracias a este pago y a un acuerdo con el gobierno estadunidense, el caso no llegará a los tribunales; en México, los presuntos casos de sobornos documentados en abril de 2012 por la periodista mexicana Alejandra Xanic von Bertrab y David Barstow, en The New York Times –con lo que obtuvieron el premio Pullitzer--, quedaron impunes.

La investigación periodística señaló que Walmart de México pagó sobornos hasta por 24 millones de dólares a funcionarios mexicanos a partir de 2002 para expandir los negocios del grupo en el país y abrir nuevas tiendas de manera acelerada; aparte, señaló que una investigación de una firma independiente en el país mostró en 2003 que de manera sistemática Walmart incrementó sus ventas "ayudando a grandes compradores a evadir impuestos".