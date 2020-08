Paga sus errores

Ciudad de México

Fueron setenta donitas las que Bárbara Torres tuvo que llevar a la producción de "Lorenza, bebé a bordo" un día de grabaciones en el que se equivocó varias veces en sus diálogos.

Sonriente, la actriz contó que este tipo de situaciones le pasan a todos los actores, así que nunca faltaron las donitas en la producción de la segunda temporada de esta historia que volverá con su segunda temporada el 1 de septiembre.

En la primera temporada, Lorenza, jefa de sobrecargos e instructora de la aerolínea Aerosol, recibe una llamada telefónica donde le notifican que su hermana gemela, Raymunda, está muy grave en el hospital.

Antes de morir, le pide que se encargue de su bebé, Emiliano, de un año de edad. Sin saber nada de bebés y acostumbrada a una vida solitaria, soltera, Lorenza tiene que buscar a Chayo, su nana, para que la ayude a cuidar al bebé, mientras aprende sobre la maternidad como puede.

"Lorenza tuvo que aprender a ser mamá de la nada, tuvo que aprender muchas cosas que no sabía hacer y creo que es lo que nos pasa a todos, una sensación que tenemos todos al principio de ¿cómo lo hago, cómo lo resuelvo?, y pobre, creo que el hijo es el que más sufre. Nadie nació sabiendo cómo ser mamá o cómo ser papá, entonces creo que allí está lo bonito, porque hay mucha gente que se siente identificada", dijo Bárbara a EL UNIVERSAL.

En esa dicha temporada, Lorenza trata de encontrar al padre de Emiliano, y descubre también que su exnovio, Luis Enrique, le puso el cuerno con su hermana gemela. Sin embargo, poco a poco van creando un lazo alrededor del bebé, a quien de pronto el estado le quiere quitar porque ella no es la verdadera madre.

"A pesar de haber engañado a Lorenza con su propia hermana, Luis Enrique se ha vuelto un personaje que busca reconciliarse con ella, de alguna manera le gustaría formar una familia con los tres juntos. Esta es la historia de una familia atípica, la abuela no es la abuela, el padre no es el padre pero quiere ser, y la madre no es la madre aunque hace todo lo posible por lograrlo, y la amiga no es la tía", dijo André Barren, uno de los creadores de la serie junto a Bárbara.

En esta segunda temporada, dijeron los creativos, la serie se volverá más comedia de situación. Grabaron los primeros seis capítulos durante marzo, luego suspendieron por el Covid y luego volvieron en junio para terminar la historia. La pausa por la pandemia los benefició, ya que pudieron dedicar más tiempo a los guiones junto a los escritores Paula Aguilera y Jurgan Jacobo.

"Al final de la primera temporada Lorenza huyó con el bebé porque se lo podía quitar la trabajadora social, entonces ella se va a esconder, en la segunda descubrimos dónde estuvo y reaparece porque Chayo se encuentra muy mal, ves que le gusta jugar al poker, entonces le da un patatús, y antes de que le pase algo Lorenza decide regresar. También se queda finalmente con Emiliano y comienza a ser una madre en forma y Luis Enrique trata de apoyarla aunque no es el padre biológico", agregó André.

La segunda temporada de "Lorenza, bebé a bordo", se estrenará el próximo martes 1 de septiembre al terminar el noticiero con Denise Maerker, por Las Estrellas.